Fuchs in Fenster verkeilt

Als die Feuerwehrleute am Ort des Geschehens eintrafen, machten sie sich auf die Suche nach dem Geräusch-Verursacher. An einem gekippten Fenster wurden sie schließlich fündig. Ein Fuchs hatte sich in einem gekippten Fenster verkeilt und kam von allein nicht mehr frei. Die Rettungskräfte fackelten nicht lange und befreiten den Rotrock. Anschließend ging es zu einem Tierarzt in der Nachbargemeinde Gaaden.

ml