Fuchs in Not

Der Fuchs steckte in einem ehemaligen Klärbecken in Lehrte (Niedersachsen) fest. Einsatzkräfte aus Röddensen mussten anrücken. Doch der Versuch der Tierrettung mittels Kescher schlug zunächst fehl.

Denn der zu Befreiende versteckte sich in einem in der Wand eingelassenen Rohr, wie die Feuerwehr mitteilt. Erst mit Hilfe eines Mitarbeiters der Stadtwerke konnten die Einsatzkräfte eine Leiter in Stellung bringen. Ein mit Beißschutzhandschuhen ausgestatteter Feuerwehrmann bekam den Fuchs dann zu fassen und konnte ihn unverletzt wieder in die Freiheit entlassen.

