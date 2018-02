Fuchs vergreift sich an Baby

Einem Bericht der Daily Mail zufolge schlug der Fuchs am vergangenen Dienstag-Nachmittag in Plymouth zu. Durch eine offene Tür sei der Rotrock ins Haus geschlichen und habe das schlafende Baby in der Wippe angegriffen. Doch die Eltern bemerkten den roten Räuber und verscheuchten ihn rechtzeitig.

Glücklicherweise wurde das Kind bei dem Zwischenfall nur leicht verletzt.

ml