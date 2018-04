In der Nacht auf Samstag wurden von einem Grundstück in Kellinghusen im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) 3 Legehühner gestohlen. Die Hennen befanden sich in einem Gehege. Die Polizei zieht den Fuchs nicht in den engeren Täterkreis. Wer Hinweise geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Kellinghusen (04822 / 20980).

sl