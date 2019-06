Führende Ricke gewildert

Vergangenen Donnerstag wurde die angeschossene Ricke an einem Waldweg in der Verlängerung des Heidwegs nahe der ehemaligen Mülldeponie in Brüggen (Kreis Viersen/Nordrhein-Westfalen) gefunden. Offensichtlich wurde mit Kleinkaliber auf das Reh geschossen. Ein Jäger gab den Fangschuss. Die Suche nach den Kitzen blieb leider erfolglos. Wer Angaben zum geschilderten Vorfall machen kann, wende sich bitte unter 02162/377-0 an die Polizei.

sl