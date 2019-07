Gestohlener Hochsitz in Dorsten gefunden

Gefunden wurde die transportable Kanzel im etwa 35 Kilometer entfernten Dorsten.

Wie die Polizei mitteilt, habe ein Bekannter des Besitzers den auf einem Lkw-Anhänger montierten Hochsitz am Wochenende von einem Parkplatz an der Marler Straße in Dorsten abgeschleppt.

Bei einem 64-jährigen Jäger aus Marl sowie bei der Polizei seien zuvor Hinweise von Zeugen eingegangen. Der Besitzer, ein Jäger (30) aus Coesfeld, habe den Hochsitz mittlerweile zurückerhalten.

fh