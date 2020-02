Die 28-jährige Freiburgerin löst mit ihrer Wahl Renate König-Fahrni als Jagdbotschafterin ab und repräsentiert als neue «Schweizer Jägerin» unser Nachbarland in den kommenden zwei Jahren bei diversen Ausstellungen und Anlässen. Ihren ersten offiziellen Auftritt hat Célina Bapst am 15. Februar 2020 um 14 Uhr in Bern im Rahmen der Messe FISCHEN JAGEN SCHIESSEN.

fh