GPS-Systeme im Vergleich: Ortung muss sein

Auf Kevlar verzichtete man bewusst, da es in Verbindung mit Nässe die Schutzwirkung verliert. Das Außenmaterial besteht aus einem besonders robusten und atmungsaktiven Cordura-Gewebe (Polyamid), das kein Wasser aufnimmt. Die Weste wurde nach DIN/EU-Norm 13567 zertifiziert. Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) vergab für die dog-protector das KWF-Testzeichen „Funktion & Komfort“.

Bei einer genormten Durchstichprüfung durch die Berufsgenossenschaft, bei der der Einschlag eines Keilerzahnes in das Gewebe simuliert wird, bestand schon die zweilagige Weste mit 900 N Durchschlagschutz den Test anstandslos. Außerdem ist das Design der dog-protector beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Die Westen werden individuell nach Wunsch des Hundeführers angefertigt und besitzen diverse, wählbare Ausstattungsmerkmale, wie zum Beispiel Navi-Tasche am Rücken oder Schlaufen am Halsteil. Die für Maya gelieferte Weste wurde mit drei Stichschutzlagen versehen (1850 N) und passte optimal. Besonders gefällig ist der Brustbereich mit praktischer Weitenverstellung. Stark gefährdete Bereiche wie Kehle, Hals, Schulter und Bauchraum erwiesen sich als optimal geschützt. Der Keulenschutz ist etwas tiefer runtergezogen als bei vielen anderen Westen. Der Oberstoff erwies sich in der Praxis als sehr robust und verschmutzte vergleichsweise recht wenig. Dadurch bleibt die Pink-Gelb-Orange-Signalfarbe auch unter widrigen Lichtbedingungen länger sichtbar. In seiner Beweglichkeit wurde der Hund durch das Tragen in keiner Weise eingeschränkt, und er überstand zahlreiche Sauenkontakte bei den winterlichen Drückjagden schadlos. Insgesamt haben die „Konstrukteure“ ganze Arbeit geleistet. Fazit: voll praxistauglich!

Kontakt: Thomas Hombach, Rübenköpfchen 15, 66538 Neunkirchen, E-Mail: hombach@dog-protector.de. Zu finden auf der Messe Jagd & Hund (Dortmund) in Halle 3, Stand C54