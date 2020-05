„Halbstarke“ auf Wanderschaft – Amt rät zur Vorsorge

Auch in Sachsen, wo das Landesumweltamt Tierhaltern deshalb zur Vorsorge rät.

Wie die Fachstelle Wolf des Landesumweltamtes Sachsen mitteilt, wandern einige der halbstarken oder erwachsenen Jungtiere der Vorjahre mitunter über hunderte Kilometer weit, um einen Partner zu finden oder um sich ein Gebiet zu suchen, wo sie sesshaft werden können. Deshalb würden sich in dieser Zeit z. B. auch Meldungen über Wolfssichtungen in Regionen häufen, in denen es noch keine bestätigten Wolfsterritorien gebe, so zum Beispiel in den südlichen Landkreisen Sachsens, wie dem Erzgebirgskreis oder dem Landkreis Zwickau.