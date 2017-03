Hase reist als blinder Passagier

Die Fahrerin des Renault meldete sich am Samstagabend auf dem Polizeirevier Winnenden (Baden-Württemberg), um einen Wildunfall anzuzeigen. Ihr war auf der Kreisstraße zwischen Schelmenholz und Hanweiler ein Hase vors Auto gesprungen. Bei der Schadensaufnahme sahen die Polizisten den Mümmelmann unversehrt hinter der Stoßstange sitzen. Nachdem sie ihn in eine Hundebox gelockt hatten, brachten sie ihn an den Unfallort zurück in die „Heimat“, da er keine Verletzungen zeigte.

sl