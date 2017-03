Hessen fordert Schonzeitaufhebung

Die hessische Jagdverordnung widerspreche der EU-Verordnung zur Eindämmung von invasiven, gebietsfremden Arten. So habe die Bundesregierung erst in der vergangenen Woche neue Regeln zum Schutz der Artenvielfalt auf den Weg gebracht, das Kabinett am 22. Februar 2017 ein Durchführungsgesetz zur EU-Verordnung über invasive Arten beschlossen. Die Länder hätten nun die Aufgabe, geeignete Managementmaßnahmen zu treffen, da nur diese die Verhältnisse vor Ort beurteilen könnten. Außerdem solle eine ergänzende Regelung für invasive Arten, die dem Jagdrecht unterliegen, in das Bundesjagdgesetz aufgenommen werden.

PM/fh