Nachdem am Samstag gegen 18.30 Uhr am Ende des Güterbahnhofs (Bereich der Rodgaustraße) 1 Hochsitz brannte, mussten die Einsatzkräfte rund 1,5 Stunden später erneut ausrücken. Diesmal brannte eine Ansitzeinrichtung in der Steinstraße neben den Bahnschienen.

Die Ermittler vermuten Brandstiftung und bitten um sachdienliche Hinweise.

