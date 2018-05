Hinz contra Ellenberger

Da grätschte natürlich LJV-Präsident Dr. Jürgen Ellenberger rein. Er fordert von der Landesregierung: „Heben Sie die Beschränkung der Raubwildbejagung auf! Wer dem Rebhuhn helfen will, darf dem Waschbären keine Sommerpause gönnen!“

Auch in Sachen Lebensraumkonzept Rotwild zeigte sich der LJV-Chef eisern: „Wir vertreten den Grundsatz Wald-mit-Wild und lehnen deshalb Abschussorgien flächendeckend ab. Wenn Mountainbiker und Geocacher das Wild in den Ruhezonen stören, dann schält es natürlich. An diesem Punkt muss die Regierung ansetzen und nicht ständig höhere Abschusszahlen ausrufen.“

Schließlich forderte Ellenberger noch Unterstützung bei der Schwarzwildreduzierung. Trichinen-Gebühren müssten wegfallen. Und: „Schaffen Sie Vermarktungskonzepte für Frischlinge. Loben Sie Erlegungsprämien aus!“

