Der Sitz stand in einem Revier nahe Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim/Mecklenburg-Vorpommern). Da die Polizei am Tatort eine Reifenspur fand und der Hochsitz etwa 80 Kilo wog, liegt die Vermutung nahe, dass der Sitz mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Polizei in Sternberg ermittelt wegen Diebstahls und bittet Hinweise unter Tel. 03847/ 43270 zu melden.

