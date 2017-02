Hochsitz in Schutt und Asche

In einem Waldstück zwischen Mannebach und Tawern (Rheinland-Pfalz) wurden 2 Hochsitze umgeworfen und ramponiert. Die Täter sind noch nicht bekannt. Der Zeitraum der Beschädigung liegt zwischen dem 9. und dem 14. Februar, wie Blaulicht-Trier.de berichtet. Am Tatort gefundene Reifenprofile im Boden, von einem Mofa oder Motorrad, könnten von den Tätern stammen.

Am 11. Februar musst die Feuerwehr im Bereich „Dreikopf“ zwischen Pellingen und Lampaden einen brennenden Hochsitz löschen. Der Sachschaden beläuft sich in beiden Fällen auf jeweils um die 500 Euro. Die Polizeiinspektion Saarburg bittet um Hinweise von eventuellen Zeugen (06581/91550).

Nicht selten kommt es zu Zerstörungswut an jagdlichen Einrichtungen. So wurden Anfang des Jahres in Berlin insgesamt 6 Hochsitze ruiniert. In der Gemarkung Birken-Honigessen (Rheinland-Pfalz) wurde Anfang des Monats eine Kanzel aufgebrochen und ein Gasofen sowie eine graue Gasflasche gestohlen. Auch in Hessen standen dieses Jahr schon Kanzeln in Brand.