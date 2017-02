Der Anschlag ereignete sich in unmittelbarer Nähe der am 24. Januar abgebrannten Jagdeinrichtungen, in Lorch (Hessen). Die Polizei geht davon aus, dass alle 3 Sitze zu unterschiedlichen Zeiten entzündet wurden. Das bedeutet, dass der Täter mehrfach zurückgekehrte. Die Polizei bittet um dringende Hinweise (07172/7315).

sl