Hund „zerlegt“ Auto

Am vergangenen Sonntag-Morgen alarmierte ein Pkw-Besitzer die Polizei, nachdem er an seinem Fahrzeug Beschädigungen an der Fahrzeugfront entdeckt hatte. Beamten rückten aus und untersuchten den beschädigten VW Golf. Die ungewöhnliche Entdeckung: Bei den Beschädigungen am Golf handelte es sich um Bissspuren. Weiterhin stellten die Beamten Tierhaare an der Fahrzeugfront sicher. Außerdem fand sich in der Umgebung des Pkws ein verendeter Marder.