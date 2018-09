Imagefilm auf Schalke

Gegen Hertha BSC verloren die Knappen am Sonntag ihr erstes Heimspiel (0:2), und dass trotz eines „spektakulären“ Vorprogramms. So wurden Spieler und Zuschauer vor Anpfiff mit dem Imagefilm des Landesjagdverbandes NRW „Jagd – Natur leben, lieben und schützen“ gut unterhalten und umfassend informiert, so der LJV.

Wer sowohl Spiel als auch Imagefilm verpasst hat: Auch vor Schalkes kommenden beiden Bundesliga-Heimspielen (gegen Bayern München am 22. September und gegen den FSV Mainz 05 am 29. September) soll der 75 Sekunden-Clip gezeigt werden.