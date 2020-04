In der Corona-Krise auf Initiativen gegen die Jagd achten

So habe in der vergangenen Woche eine Tierrechtsorganisation linke Abgeordnete der GUE/NGL Fraktion im Europa-Parlament veranlasst, einen Änderungsantrag (AM no.79) vorzulegen, der auf ein Verbot des Verzehrs von und Handels mit Wildtieren einschließlich Wildbret in der EU abzielte (DJZ berichtete). Die Europa-Abgeordneten der Partei DIE LINKE haben den Antrag mit eingebracht und später auch alle dafür gestimmt.

FACE reagierte damals sofort und forderte die Europaabgeordneten auf, den Änderungsantrag zurückzuweisen. Er wurde von der Mehrheit der Europaabgeordneten im Plenum auch abgelehnt.

Die Europaabgeordneten, die den Änderungsantrag unterstützt hatten, können der Abstimmungsliste (siehe hier auf Seite 157) entnommen werden. Da es den Abgeordneten möglich ist, ihre Stimme bis zum 1. Mai 2020, 12:00 Uhr, zu ändern, werden die nationalen Jagdverbände und ihre Mitglieder aufgefordert, sich an die Abgeordneten zu wenden, die den Änderungsantrag Nr. 79 unterstützt haben.

Es sei zu erwarten, dass solche politischen Initiativen deutlich an Dynamik gewinnen. FACE erwartet, dass weitere folgen werden.

