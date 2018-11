Irrtum sorgt für Großeinsatz

Die Beamten wurden von einem aufgebrachten Anrufer alarmiert, weil der Mann 2 Personen mit Langwaffen in einem Waldgebiet nördlich des Tennisplatzes an der Furt in Dornbirn gesehen hatte. Alle verfügbaren Einsatzkräfte rückten daraufhin an und sperrten das Gebiet weiträumig ab.

Kurze Zeit später dann jedoch die Entwarnung: Die 2 bewaffneten Personen entpuppten sich als Jäger, die an einer Gesellschaftsjagd teilnahmen.

ml