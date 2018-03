Leupold

Kompakt und leicht und damit wie gemacht für Ihren nächsten Jagdausflug! Ihr LTO-Tracker zeigt Ihnen Wärmesignaturen von Wild, Blutspuren und vielem mehr – bei Tag und Nacht. Der neue LTO-Tracker und Tracker HD sollte genau wie ein Entfernungsmesser, Fernglas und ein gutes Messer zu Ihrer Grundausstattung gehören.

Die Leupold Wärmebild Optik LTO-Quest™ ist eine tragbare, kraftvolle Wärmebildoptik, Kamera und eine 300 Lumen Taschenlampe in einem. Mit diesem Gerät können sie Hitzesignaturen noch auf 275 m entdecken, was bei der Nachsuche oder Pirschen den großen Unterschied machen kann. Mit dem LTO Quest™ HD können Sie noch einmal weiter in die Dunkelheit blicken und dazu sogar Fotos machen und diese gleich abspeichern.

LTO Tracker HD (UVP 1.349,-)

LTO Quest (UVP 669,-)

LTO Quest HD (UVP 999,-)