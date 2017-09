Jäger leisten wichtigen Beitrag zum Naturschutz

Die Konferenz wurde von der parlamentarischen Intergruppe Biodiversität, Jagd, ländliche Aktivitäten und dem europäischen Jagdverband FACE organisiert. Karl-Heinz Florenz, CDU-Europaabgeordneter und Präsident der Intergruppe, erklärt: „Ob es uns gelingt, die Naturvielfalt in Europa zu erhalten, wird maßgeblich davon abhängen, ob wir unser Wissen und unsere Werte der nächsten Generation vermitteln können. Europa ist mit großem Naturreichtum gesegnet. Gleichzeitig müssen wir enorme Probleme wie eine zunehmende Verstädterung und Artenschwund am Land feststellen. Da gerade die Jäger durch Hegemaßnahmen und andere Formen des Naturschutzes einen erheblichen geld- und zeitintensiven Beitrag zur Biodiversität in Europa leisten, liegt mir die Nachwuchsförderung besonders am Herzen. Gleichzeitig ist die Jagd ein Teil europäischen Kulturgutes, dessen Erhalt wir gefährden, wenn wir nicht mehr dafür tun, den jungen Leuten unsere Traditionen besser weiterzugeben. Welche Bedeutung dieses Thema hat lässt sich auch daran erkennen, dass wir den EU-Umweltkommissar Karmenu Vella als Gastredner gewinnen konnten.“