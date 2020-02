Wie das Polizeipräsidium Ravensburg (Baden-Württemberg) mitteilt, nutzten die Tiere Freitagnachmittag ihr Entladen auf einem Hof in Uhldingen-Mühlhofen, um das Weite zu suchen. Einer der Ausreißer konnte am Abend zwar im Bereich von Meersburg festgestellt werden, ein Betäubungsversuch schlug aber leider fehl. Am Samstag konnte ein Jäger dann einen der Bisons zur Strecke bringen, während vom Zweiten jede Spur fehlt.

fh