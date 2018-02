Jäger findet ausgebranntes Diebesgut

In der Nacht vom 24. auf den 25. Januar wurde in Hörup im Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein) eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten dabei einen BMW X5. Am 29. Januar war ein Jäger im Waldstück zwischen Hörup und Sprakebüll unterwegs. Dabei fand er ein komplett ausgebranntes Fahrzeug. Im Auftrag der Kripo Niebüll wurde der Wagen abgeschleppt, sichergestellt und die Spuren gesichert. Es handelt sich um den zuvor geklauten X5.

