Jäger findet gestohlene Vespa

Die Vespa wurde vermutlich in der Nacht auf Freitag aus einer Doppelgarage in der Bahnhofstraße in Stockach im Landkreis Konstanz (Baden-Württemberg) gestohlen. Die bislang unbekannten Täter haben die Garage aufgebrochen und die silberne Vespa mitsamt Zündschlüssel und Fahrzeugpapieren mitgenommen. Der Jäger fand das Zweirad in einem Waldstück im Gewann Eggen. Er informierte die Polizei. Diese stellte die Vespa sicher und bittet Zeugen, die im genannten Waldgebiet Personen mit der Vespa gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Stockach (Tel. 07771/93910) zu melden.

sl