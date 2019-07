Wie harzkurier.de berichtet, wurde der von dem 31-jährigen Jäger gefundene Tresor, bereits am 21. Mai dieses Jahres in Seesen bei einem Einbruch gestohlen. Die Täter müssen ihn dann danach an der B243 zwischen Seesen und Bornhausen abgelegt haben. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Beamten in Seesen (Tel.: 05381/9440).

