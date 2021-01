Jäger findet Vermisste

Die 73-Jährige hatte am vergangenen Freitagmorgen das Zentrum für Psychiatrie in Zwiefalten verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Suchmaßnahmen blieben ergebnislos. Erst ein Jäger fand die Vermisste am frühen Montagmorgen in einem Schuppen neben der Verbindungsstraße zwischen Gossenzugen und Gauingen, wie die Polizei heute mitteilte. Dehydriert und unterkühlt kam die Frau zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus.

fh