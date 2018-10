Jäger hören Schüsse

Der Grünrock meldete die Schüsse am vergangenen Dienstagabend. Er hörte sie in einem Waldstück im Bereich Ermen/Schwarzer Damm bei Lüdinghausen (Kreis Coesfeld/Nordrhein-Westfalen). Eine weitere Jägerin bestätigte das in einer Zeugenaussage, woraufhin die Polizei 2 17-jährige und einen 18-jährigen Jungen aus Lüdinghausen stellten. Sie gaben an, dass sie mit Gotcha Waffen aufeinander geschossen haben. Die Beamten fanden im Wald unter Laub versteckt 3 Gotcha Waffen.