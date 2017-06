Jäger stirbt bei Absturz mit Geländewagen

Ein 77-jähriger Jäger fuhr am Mittwoch zu seiner Jagdhütte. Irgendwann in der Zeit danach bis zum Samstag kam es zu dem folgenschweren Unfall. Dabei stürzte der Jäger mit seinem Geländewagen von der Forststraße ab. Am Samstag machte sich ein Jagdkollege auf die Suche nach dem 77-Jährigen. Trotz schnellen Eintreffens der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

