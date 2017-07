Ehemaliger Jägerpräsident Heereman gestorben

„Baron Heereman wird als führungsstarker und charismatischer Verbandschef und Politiker in Erinnerung bleiben. Er hat Zeit seines Wirkens über Jahrzehnte in einer zunehmend verstädterten Umwelt dafür gesorgt, dass der ländliche Raum und die hier lebenden Menschen von der Politik beachtet werden und ein großer Teil des Landes trotz erheblichem Strukturwandel seine Identität bewahren konnte“, so Ralph Müller-Schallenberg, Präsident des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen, zum Tode des Ehrenpräsidenten.

Baron Heereman habe Gegensätze überwunden, Einigkeit gestiftet und Zusammenhalt gepflegt. Auf diese Weise habe er Maßstäbe gesetzt, mit Sachverstand und Erfahrung, aber auch mit Witz und Pfiff das politische und gesellschaftliche Leben geprägt.

Baron Heereman stand von 1976 bis 2004 an der Spitze des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen und war außerdem von 1995 bis 2003 Präsident des Deutschen Jagdschutz-Verbandes. Er war Präsident des Deutschen Bauernverbandes (1969–1997) und Mitglied des Deutschen Bundestages (1983–1990).

fh