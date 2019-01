JAGD & HUND 2019

Und auch am Stand der Deutschen Jagdzeitung gibt es in diesem Jahr wieder einiges zu sehen und gewinnen. Als Referenten werden in diesem Jahr insgesamt 5 Personen auf der Bühne stehen. DJZ-Autor Dr. Ullrich Heim wird sich in seinem Vortrag mit Zecken und den von ihnen übertragenden Krankheiten beschäftigen. Jagd-Journalist und Rüdemann Dr. Karl-Heinz Betz gibt Tipps und Tricks zur Junghundeausbildung. DJZ-Redakteur Peter Diekmann wird Einblicke in das Streifen und Verwerten von Bälgen geben. Der stellvertretende DJZ-Chefredakteur Markus Lück nimmt das Themenfeld „Soziale Medien und Jagd“ ins Visier.

Hier unser Bühnenprogramm als pdf. zum Ausdrucken …