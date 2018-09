Jagdwaffe einkassiert

Beamte der Bundespolizei kontrollierten das Jägerfahrzeug mit dänischem Kennzeichen am vergangenen Sonntag-Vormittag nahe Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern. Die beiden Insassen im Fahrzeug wollten samt Jagdwaffen nach Polen zur Jagd reisen. Einer der beiden Grünröcke legte bei der Kontrolle seinen Europäischen Feuerwaffenpass sowie seine dänische Waffenbesitzkarte vor. Doch dann der Schock: Die WBK aus Dänemark war bereits seit 1 Monat abgelaufen, damit ist die Eintragung in den Europäischen Feuerwaffenpass ebenfalls ungültig.