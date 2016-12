Gestützt auf den Regulationsentscheid vom 20. Dezember 2016 meldet die Wildhut bereits 2 Tage später die Erlegung eines weiblichen Jungwolfes.

Der Abschuss erfolgte in der Nacht in den Schattenbergen und in Siedlungsnähe. Der Kadaver wird zu weiteren Untersuchungen nach Bern überführt.

fh