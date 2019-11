Keine Wölfe in Großstadt

Experten gehen nicht unbedingt von einem Wolf als Verursacher aus. Bissspuren würden vielmehr auf einen Hund hindeuten. Ganz ausgeschlossen werden könne Isegrim aber auch nicht.

Der jagdpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Karlheinz Busen, warnt vor Wölfen in Großstädten. „In Berlin haben wir schon hunderte Füchse, die vor Menschen nicht zurückschrecken und das Nahrungsvorkommen in urbanen Gebieten auskosten. Wir brauchen nicht auch noch Wölfe in der Großstadt“