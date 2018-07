Kitz von Autobahn gerettet

Die informierten Beamten sperrten die A11, um das Kitz zu retten. Ängstlich zusammengerollt lag es am Fahrbahnrand. Ein Polizist fing es ein und setzte es nach kurzer Gegenwehr unverletzt in den Streifenwagen. Nach Rücksprache mit einem Jäger wurde es laut Polizeibericht nahe einem Feld in die Freiheit entlassen.

sl