Kugelschreiber mit .22 geladenen

Am Freitag der vergangenen Woche fiel Beamten der Bundespolizei auf der BAB 52 in Kleve im Kreis Kempen (Nordrhein-Westfalen) ein Fahrzeug mit unsicherer und teils gefährlicher Fahrweise auf. Der 30-jährige Fahrer des Mercedes mit tschechischer Zulassung fuhr teilweise so, dass die Polizisten sowie ein weiterer Verkehrsteilnehmer stark abbremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Bei der Kontrolle machte der Vietnamese einen abwesenden sowie berauschten Eindruck.

Die Beamten durchsuchten das Fahrzeug und fanden eine Pistole mit gefülltem Magazin auf dem Beifahrersitz. Einen geladenen Schießkugelschreiber fanden sie in der Mittelkonsole des Wagens. Von der zugehörigen Munition lagen 192 Schuss im Kofferraum. In einer Zigarettenschachtel in der Ablage der Fahrertür, fanden die Beamten ein Tütchen mit einem Gramm Chrystal Meth. Der Vietnamese wurde vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeidienststelle gebracht. Das Amtsgericht Mönchengladbach ordnete einen Antrag auf Untersuchungshaft an. Der 30-Jährige befindet sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt Mönchengladbach.

sl