Labradorwelpen in Quarantäne

Beamten des Hauptzollamts Rosenheim kontrollierten den Kleintransporter auf der A8 Anschlussstelle Irschenberg (Bayern). Die Labradorwelpen in der Hundebox waren laut Angaben der Fahrzeuginsassen zum Verkauf in Deutschland bestimmt. Die Dokumente zu den Tieren unvollständig und die Welpen in schlechtem gesundheitlichem Zustand waren, wurde der zuständige Amtsveterinär des Landkreises Miesbach hinzugerufen. Die Welpen kamen in einem Tierheim in Quarantäne. Der Fall wurde an die zuständige Polizeiinspektion weitergegeben.

