Lamas: Die spuckende Lösung?

Denn auf der Suche nach einer wolfsfreundlichen Antwort ist dort jetzt ein bis zu 1,8 Meter großes und bis zu 200 Kilogramm schweres, temperamentvolles Tier in den Blick geraten, wie die Rheinpfalz berichtet. Nämlich das Lama. In einem abgegrenzten Gebiet in Jütland könnten Landwirte bereits heute staatliche Zuschüsse erhalten. Jens Nielsen, der Vorsitzende des südjütischen Schafzüchterverbandes, rate vor allem kleineren Züchtern zum Kauf. Lamas seien selbstsichere, launische Tiere.