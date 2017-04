LJT-Mecklenburg-Vorpommern: Klare Kante beim Thema Wolf

Nach Hörnerklang eröffnet LJV-Präsident Dr. Volker Böhning die Jäger-Tagung. In seiner Ansprache zieht er Bilanz des vergangenen Jahres. Neben einem ausführlichen Bericht über die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des IFA-Instituts, die der DJV in Auftrag gegeben hat, ist ein großes Thema der Wolf. Als Dr. Böhning über die Wolfszuwachs-Prognosen referiert, geht ein Raunen durch den Saal: Nach aktuellen Hochrechnungen werden im Jahr 2022 rund 525 Wolfs-Rudel in Deutschland leben. Mit einem Durchschnitt von 8 Grauhunden pro Rudel macht das insgesamt 4.000 Wölfe. An diesen Zahlen gibt es nichts zu rütteln. An einer anderen Aussage Dr. Böhnings dagegen schon. Denn nach Meinung des Jäger-Chefs sind halbautomatische Waffen nicht weidgerecht.