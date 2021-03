LJV-Brandenburg beginnt ASP-Kadaversuchhundeausbildung

„Wir bedanken uns bei allen Hundeführern, die sich bereit erklärt haben, diese wichtige Tätigkeit zu übernehmen und den langen Weg der Ausbildung mit ihrem vierläufigen Jagdfreund bestreiten wollen“, sagt Matthias Schannwell, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Brandenburg.

Insgesamt haben am Samstag 12 Gespanne ihre Tauglichkeit bei der Arbeit am Schwarzwild unter Beweis gestellt. Die Hunde müssen mindestens 12 Monate alt sein und die Prüfung der jagdlichen Brauchbarkeit bestanden haben. Die Zulassung zur Ausbildung ist nicht an eine spezielle Hunderasse gebunden. Bereits in den ersten beiden Ausbildungsblöcken sind bis zu zehn verschiedene Hunderassen vertreten. Zusätzlich muss der Hundeführer einen gültigen Jagdschein vorweisen können.

Die ersten 6 Gespanne beginnen am morgigen Dienstag die etwa einmonatige Ausbildung. Diese unterteilt sich in mehrere Ausbildungstage und konsequentes Selbststudium.

PM/ml