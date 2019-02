LJV übernimmt Patenschaft von Lias

„In der Nacht vom 29. auf den 30. Januar gelang es einem Team der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg mit tatkräftiger Unterstützung der Jägerschaft vor Ort, einen Luchs in freier Wildbahn zu fangen und mit einem Halsbandsender auszustatten. Dieser sendet nun regelmäßig Daten über den Aufenthaltsort an die Wissenschaftler“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL (CDU), am Freitag (1. Februar) in Stuttgart.