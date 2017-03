Minister contra Naturschützer

Vor allem am Bodensee, aber auch an anderen Gewässern in Baden-Württemberg, sei das Vorkommen der Kormorane so hoch, dass sie Fischarten wie Äsche und Bachforelle bedrohen. Die bisherigen Abschusszeiten reichen nicht aus, um das Problem in Griff zu bekommen, wie welt.de berichtet. Gerade in Natur- und EU-Schutzgebieten wird die Bejagung schwierig, doch genau dort kommt der Kormoran vor.