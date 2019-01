Mütze verursacht Verkehrsunfall

So berichtet die Polizei Euskirchen heute von einem Verkehrsunfall einer Pedelec-Fahrerin aus Iversheim (Nordrhein-Westfalen). Die 31-Jährige war witterungsbedingt mit einer Mütze unterwegs. Diese rutschte ihr unglücklicherweise ins Gesicht, sodass sie einen am Straßenrand stehenden Sattelzug zu spät erkannte und ungebremst auf das Fahrzeug auffuhr. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

