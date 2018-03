Muffellamm gerettet

Ein Pkw-Fahrer meldete die Wildschafe bei der Polizei. Beim Eintreffen der Polizisten war das Schaf bereits in den Wald verschwunden. Es hatte das Lamm alleine zurückgelassen. Der zuständige Jagdpächter konnte nicht erreicht werden, und so nahmen die Beamten das junge Muffel mit in eine Wildaufzuchtstation in Mayen. Später soll es ausgewildert oder in ein Wildgehege gebracht werden.

sl