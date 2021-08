Muntjak an falschem Futter verendet

Es werde ständig mitgebrachtes Futter in die Tiergehege geworfen. Zuletzt ist ein Muntjak an der „Fehlkost“ verendet, weitere Stücke sind in tierärztlicher Behandlung. Dies sei nicht das erste Mal. Bereits in der Vergangenheit haben Besucher Futterpellets in Bier eingeweicht, an Ziegen verfüttert und sich darüber amüsiert.

Die Betreiber weisen darauf hin, dass sie Fehlverhalten sofort zur Anzeige zu bringen.

jb