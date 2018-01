Nachweis eines zweiten Wolfs in Baden-Württemberg

Durch die Analyse genetischer Spuren an einer gerissenen Ziege in der Nähe von Sersheim (Landkreis Ludwigsburg) hat das Senckenberg-Institut in Gelnhausen die Existenz eines zweiten Wolfs in Baden-Württemberg nachgewiesen. Die Ziege war am 14. Januar totgebissen worden. Der Ziegenhalter hat nun die Möglichkeit, eine Entschädigung aus dem Ausgleichsfonds Wolf zu beantragen. Er kann dann mit einer Entschädigung rechnen.