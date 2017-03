Nächster toter Wolf nach Kollision mit Pkw

Der Straßenverkehr wird vor allem für junge Grauhunde zur Gefahr, wenn diese sich von ihrem Heimatrudel getrennt haben und auf der Suche nach einem eigenen passenden Revier sind. So wurde erst gestern in Schleswig-Holstein ein Wolf totgefahren und auch am 22. Februar wurde in Niedersachsen ein Wolf Opfer eines Verkehrsunfalls.

