Deutschland kommt Verpflichtungen nicht nach

Deutschland habe es versäumt, so die Brüsseler Kommission, 787 von 4606 Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung als besondere Schutzgebiete auszuweisen. Ebenso habe Deutschland für alle Natura-2000-Gebiete noch keine detaillierten Ziele festgelegt. Die Kommission ist ferner der Auffassung, dass die Behörden in sechs Bundesländern die Managementpläne nicht aktiv und systematisch an die Öffentlichkeit weitergeleitet haben.

Deutschland hat jetzt zwei Monate Zeit, um Maßnahmen zu ergreifen oder auf die Argumente der Kommission zu antworten.

rdb