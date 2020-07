Neues Bundesjagdgesetz

Das Gesetz soll unter anderem einen angemessenen Ausgleich zwischen Wald und Wild herstellen, die Jägerprüfungsordnung vereinheitlichen sowie die Bleiabgabe von Büchsenmunition an die Umwelt verringern, so das Ministerium in einer Presseerklärung von heute. Der Gesetzentwurf geht nun in die Länder- und Verbändeanhörung. Die Kabinettsvorlage sei für September 2020 geplant.