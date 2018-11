NRW: Expertenanhörung zum Landesjagdgesetz

In der zweieinhalbstündigen Anhörung wurde klar, dass die Novellierung des Landesjagdgesetzes ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung ist. Zugleich erläuterten die Vertreter des Landesjagdverbandes aber auch, dass noch wesentlicher Nachbesserungsbedarf am Entwurf besteht.

Dabei geht es insbesondere um die Aufnahme folgender Regelungen: